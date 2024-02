Polizei Hagen

POL-HA: 38-jähriger Autofahrer mit 1,7 Promille unterwegs

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte hielten am frühen Sonntagmorgen (04.02.2024) in Altenhagen einen alkoholisierten Autofahrer an, der ihnen wegen seiner Fahrweise aufgefallen war. Gegen 03.15 Uhr fiel den Beamten der graue Ford des 38-jährigen Mannes am Märkischen Ring auf, weil dieser offensichtlich mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Zudem war die Beleuchtung an dem Auto nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand. Die Polizisten fuhren mit dem Streifenwagen hinter den Ford und gaben dem Fahrer Anhaltesignale. Auf diese reagierte er zunächst nicht und fuhr in Schlangenlinien weiter in Richtung Eckesey. In der Eckeseyer Straße hielt der 38-jährige dann an. Bei der Verkehrskontrolle fiel den Beamten sofort der schwankende Gang des Verkehrsteilnehmers auf. Außerdem nahmen sie Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahr. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,7 Promille an. Der 38-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss gegen ihn ein. (sen)

