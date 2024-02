Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Fastfood-Restaurant - Täter stemmen Wand auf und versuchen Tresor mit Winkelschleifer zu öffnen

Hagen-Vorhalle (ots)

Am heutigen Montagmorgen (05.02.2024) brachen bislang unbekannte Täter in ein Fastfood-Restaurant in Vorhalle ein und versuchten, einen darin befindlichen Tresor zu öffnen. Gegen 05.50 Uhr wurden Polizeibeamte wegen einer Alarmauslösung zu der Filiale in der Weststraße gerufen. Vor Ort erkannten sie Aufbruchspuren an einer Eingangstür und sahen, dass die Täter eine weitere Tür geöffnet und sich so Zutritt zu dem Restaurant verschafft hatten. Innerhalb des Gebäudes hatten die Unbekannten eine Wand aufgestemmt und anschließend versucht, einen dahinter befindlichen Tresor mit einem Winkelschleifer zu öffnen. Dabei entstand ersten Ermittlungen zufolge ein Feuer, das die Täter selbst löschten. Ohne Tatbeute und noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen noch am Tatort übernommen und Videoaufzeichnungen gesichert. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

