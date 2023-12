Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 06:30 Uhr wurde der Zaun auf dem Grundstück einer Firma in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße beschädigt. Der Zaun befindet sich gegenüber der Ausfahrt eines Discounters. Eventuell beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausfahren aus diesem Parkplatz den Zaun. Hierbei könnte es sich um einen Lastkraftwagen gehandelt haben. Der Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die einen Hinweis zum Verursacher oder Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361 5240 zu melden.

Heubach: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr beobachtete ein Zeuge eine Unfallflucht auf der Bucher Hauptstraße. Hierbei überfuhr ein dunkler Kleinwagen von Heubach kommend in Fahrtrichtung Bargau eine Verkehrsinsel und beschädigte die, dort angebrachten, Verkehrszeichen. Auch der Pkw wurde mutmaßlich an der Front stark beschädigt, vor Ort konnten mehrere Fahrzeugteile festgestellt werden. Der dunkle Kleinwagen setzte seine Fahrt nach dem Unfall unbeirrt fort. Laut dem Zeuge hatte der Pkw beschlagene Scheiben. Der Schaden an den Verkehrszeichen kann bislang nicht genau beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder dem Unfall machen können, werden gebeten sich telefonisch mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 in Verbindung zu setzten.

Hüttlingen: Unfall auf der Bundesstraße

Am Sonntagmorgen gegen 05:45 Uhr kam ein 22-jähriger VW-Fahrer auf der Bundesstraße 29, von Westhausen kommend in Fahrtrichtung Hüttlingen, auf Höhe von Oberalfingen nach rechts von der Fahrbahn ab. Von der dortigen Leitplanke wurde er abgewiesen und schleuderte hiernach gegen die linksseitige Leitplanke. Schlussendlich blieb der Pkw auf der Gegenfahrbahn stehen. Der Fahrer wurde unter Anderem am Kopf schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Pkw wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt, der Schaden an den Leitplanken ist noch nicht zu beziffern.

