Polizei Hagen

POL-HA: 19-jähriger Fahranfänger schneidet Rettungswagen mit eingeschaltetem Martinshorn

Hagen-Mittelstadt (ots)

Im Rahmen einer Streife im Präsenzbereich bemerkte eine Streifenwagenbesatzung am Freitag, 02.02.2024, einen Rettungswagen gegen 10:30 Uhr auf der Altenhagener Brücke. Dieser stand auf der Fahrbahn in Richtung Vorhalle. Die Besatzung musste einen Patienten notfallmäßig behandeln. Die Beamten des Schwerpunktdienstes sicherten aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens die Behandlungsmaßnahmen. Danach setzte der Rettungswagen unter der Nutzung von Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) fort. Dabei schnitt ihn ein silberner PKW. Trotz des eingeschalteten Blaulichts und des Martinshorns beschleunigte der silberne PKW, um noch vor dem Rettungswagen die Kreuzung zu passieren. Der RTW-Fahrer musste stark abbremsen. Zu einem Unfall kam es nicht. Die Polizisten hielten den 19-jährigen BMW-Fahrer unverzüglich an. Es stellte sich heraus, dass der Fahranfänger seine Fahrerlaubnis erst vor zwei Monaten erworben hatte. Die Beamten stellten seine Personalien fest und legten eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr, sowie einen Bericht an das Straßenverkehrsamt vor. (hir)

