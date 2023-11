Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Münsterstraße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall an der Münsterstraße am Dienstag (14.11.23) sucht die Polizei einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 7.40 Uhr befuhr ein 14-jähriger Fahrradfahrer die Straße. Im Kreuzungsbereich Bergstraße/Helker Berg touchierte der weiße Kombi mit Coesfelder Kennzeichen das Hinterrad des Fahrrads, sodass Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer, ohne seinen Unfallanschlusspflichten nachzukommen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

