Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dachrinne gestohlen - Sexuelle Belästigung - Körperverletzung - Pkw-Reifen zerstochen - Sachbeschädigung - Einbruch in Wohnhaus

Fulda (ots)

Dachrinne gestohlen

Petersberg. In der Steinrückstraße im Ortsteil Steinau stahlen Unbekannte am Dienstag (14.05.), gegen 14.25 Uhr, von einer Baustelle eines Einfamilienhauses mehrere Meter Dachrinne im Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sexuelle Belästigung

Fulda. Am Freitagnachmittag (17.05.), gegen 16.25 Uhr, kam im rückwärtigen Bereich eines Elektromarktes in der Straße "Am Emaillierwerk" zu einer sexuellen Belästigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat dort eine unbekannte männliche Person einer 23-Jährigen aus Rasdorf mit der Hand an die Brust gefasst. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und der Frau, wobei die 23-Jährige unverletzt blieb. Der Täter ergriff im Anschluss die Flucht und kann nicht näher beschrieben werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Fulda. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprach ein 25-Jähriger am Freitagnachmittag (17.05.), gegen 16.25 Uhr, einen unbekannten Mann im Bereich der Leipziger Straße in Höhe der Sebastianstraße an, da dieser offensichtlich in der Öffentlichkeit urinierte. Daraufhin kam es zum Streit, wobei der Unbekannte dem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Täter flüchtete im Anschluss in Richtung Lehnerz und kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 30 Jahre alt, normale Statur, dunkle, lange Haare zum Zopf gebunden, bekleidet mit einem gelben T-Shirt (schwarze Aufschrift: Rotten), und schwarzer Jogginghose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Reifen zerstochen

Fulda. Unbekannte zerstachen zwischen Samstag (18.05.) und Montag (20.05.) auf einem Schotterparkplatz in der Straße "Am Bahnhof" mehrere Autoreifen von zwei Firmenbussen. Es entstand rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Dipperz. In der Nacht zu Montag (20.05.) warfen Unbekannte einen Pflasterstein gegen ein Mehrfamilienhaus im Lindenweg. Es entstanden rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Fulda. In der Einhardstraße brachen Unbekannte am Samstagabend (18.05.) in ein Wohnhaus ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Modeschmuck im Wert von mehreren hundert Euro und ergriffen im Anschluss die Flucht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

