Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Audi gestohlen - Einbruch in Sozialeinrichtung - Geldbeutel unterschlagen - Unterschlagung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Audi gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte entwendeten am Dienstagmorgen (21.05.), zwischen 1 Uhr und 6.20 Uhr, einen Audi A5 Sportback im Wert von rund 22.000 Euro aus einem Hof im Walkerweg. Zur Tatzeit befanden sich die amtlichen Kennzeichen HEF-OW 175 auf dem Pkw. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sozialeinrichtung

Bebra. Eine Sozialeinrichtung im Fröbelweg wurde zwischen Freitag (17.05.) und Dienstag (21.05.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter an mehreren Türen und zerschlugen eine Fensterscheibe. In das Gebäude gelangten sie augenscheinlich jedoch nicht. Sie hinterließen rund 6.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel unterschlagen

Bad Hersfeld. Nach einem Zahlvorgang in einem Parkhaus in der Dippelstraße ließ eine 68-jährige Frau aus Ludwigsau am Freitag (17.05.), gegen 14.30 Uhr, ihren Geldbeutel an einem Parkscheinautomaten liegen. Als sie das Fehlen ihres Portemonnaies feststellte und zurückfuhr, war die Geldbörse nicht mehr aufzufinden. Vermutlich nahmen bisher Unbekannte den Geldbeutel mit bislang unklarem Inhalt an sich. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unterschlagung

Bad Hersfeld. Am Freitag (17.05.) erschlich sich ein bislang Unbekannter an einer Tankstelle in der Straße "An der Haue" einen Geldbeutel.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen tankte ein 20-jähriger Bad Hersfelder seinen Pkw an der Tankstelle und verlor im Anschluss an den Zahlvorgang unbemerkt sein Portemonnaie. Ein aufrichtiger Finder übergab die Geldbörse kurz darauf einem Mitarbeiter an der Kasse. Ein Unbekannter begab sich kurz darauf zu dem Angestellten und gab an, seinen Geldbeutel zu vermissen. Der Mitarbeiter der Tankstelle glaubte den Angaben des Mannes und übergab das Fundstück. Der genaue Inhalt des Portemonnaies ist momentan noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

