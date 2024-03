POL-EU: Kollision von Pkw und Motorrad

Weilerswist (ots) - Am heutigen Morgen (6. März) kam es gegen 6 Uhr auf der Kreisstraße 11 in Weilerswist zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße 11 von Lommersum in Fahrtrichtung Horchheim und stieß mit einem Fahrradfahrer zusammen, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der 50-jährige Weilerswister stürzte mit seinem Fahrrad in den Graben und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus ...

