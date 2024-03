POL-EU: Verkehrsunfall: Radfahrer verletzt

Euskirchen (ots) - In einem Baumarkt in der Georgstraße in Euskirchen wurden zwischen dem 12. und 14. Februar circa 32 Bewegungsmelder und sieben Sensorschalter entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/ Facebook: ...

