Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unfall mit Fahrzeug eines Entsorgungsbetriebes

Gabsheim (ots)

Am Dienstag, den 30.01.2024 gegen 10:45 Uhr kam es in Gabsheim während der Mülltonnenentleerung zu einem Verkehrsunfall mit dem Müllfahrzeug und dem 47-jährigen Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebes. Der 47-jährige stürzte beim Wechsel "Stop and Go" vom Trittbrett, geriet unter das Müllfahrzeug wobei seine Beine vom Rad überrollt wurden. Der 47-jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber schwerverletzt in die Berufsgenossenschaft Ludwigshafen verbracht.

