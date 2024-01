POL-PIAZ: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Gau-Odernheim (ots) - Am Samstag, 27.01.2024 gegen 14:52 Uhr, kam es in der Wormser Straße in Gau-Odernheim zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Die derzeit unbekannten Täter waren gerade dabei ein Fenster aufzuhebeln, als sie durch die anwesenden Bewohner bemerkt und bei der Tatausführung gestört wurden. Die Täter ergriffen ...

