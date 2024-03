POL-EU: Diebstahl aus Kfz

Zülpich (ots) - Am Montag (4. März) versuchte ein 51-Jähriger seinen Sohn mit einer gefälschten Empfehlung an einer weiterführenden Schule in Zülpich anzumelden. Das Kreuz der zu empfehlenden Schulform wurde nachträglich vom Vater verändert. Der Schulleitung fiel diese Fälschung auf. Es wurde eine Anzeige bezüglich einer Urkundenfälschung gefertigt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / ...

