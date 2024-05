Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Unfall

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag (21.05.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro. Ein 34-jähriger Opel-Fahrer befuhr gegen 16:25 Uhr die Sickelser Straße aus Richtung Niederrode kommend in Fahrtrichtung Fulda. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es dann aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Ford-Fahrer, welcher die Wolf-Hirth-Straße aus Richtung Haimbach kommend in Fahrtrichtung Johannesberg befuhr.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Dipperz. Eine 80-jährige Suzuki-Fahrerin und ihre 62-jährige Beifahrerin - beide aus Dipperz - erlitten bei einem Unfall am Dienstag (21.05.) leichte Verletzungen. Die Suzuki-Fahrerin befuhr gegen kurz nach 17 Uhr die Fuldaer Straße in aufsteigende Richtung. In Höhe der Hausnummer 14 kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen ordnungsgemäß abgestellten Skoda am Außenspiegel und einen ebenfalls dort parkenden BMW an der hinteren Fahrzeugseite. Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich der Suzuki und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Die 80-jährige Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht, die 62-jährige Beifahrerin wurde nach Erstversorgung im Rettungswagen vor Ort nach Hause entlassen. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 22.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Alheim. Am Montag (20.05.), gegen 1.05 Uhr, befuhr ein Alheimer Audi-Fahrer die L 3253 aus Alh.-Obergude kommend in Richtung Spangenberg. Der Pkw kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Böschung. Anschließend entfernte sich der Verursacher fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.200 Euro. Der Verursacher konnte durch die Polizei an der Halteranschrift angetroffen werden. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde eine Blutentnahmen durchgeführt.

Polizeistation Rotenburg

VB

Verkehrsunfallflucht

Lautertal. Am Freitagmittag (17.05.) wurde eine Beschädigung an einem Maschinenschuppen in der Straße "In der Appenstrut" im Ortsteil Meiches festgestellt. Derzeit ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in den vier Wochen zuvor den Feldweg befahren und versuchte hatte vor dem Anwesen rückwärts zu wenden. Dabei fuhr er gegen die südliche Seitenwand des Gebäudes und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell