Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angebliche Bankmitarbeiter räumen Konto

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Am Freitag (8. März) erhielt ein Mann einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin Als Grund des Anrufs gab die Frau einen versäumten Termin des Erkelenzers an. Falls er nun der Verifizierung am Telefon sowie per Lichtbild nicht zustimmen würde, müsste man sein Konto sperren. Kurz darauf erhielt der Mann einen weiteren Anruf einer unbekannten männlichen Person, die sich als ein Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung ausgab. Nachdem der 47-Jährige seine Bankdaten gegenüber dem Anrufer bestätigte, schickte er ihm zudem sein Lichtbild als Verifizierung. Anschließend rief der Erkelenzer selber seine Bank an, da er Zweifel an den vorherigen Anrufen hatte. Hierbei stellte er fest, dass er betrogen und von seinem Konto bereits über höhere vierstellige Summen verfügt wurde.

