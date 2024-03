Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am Samstag (9. März) ereignete sich gegen 15.40 Uhr auf der B 57 ein Auffahrunfall. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer oder die Fahrerin eines Motorrads gesucht. Mehrere Kfz waren zur Tatzeit auf der B 57 aus Richtung Alsdorf kommend in Fahrtrichtung Übach-Palenberg unterwegs. Zur gleichen Zeit überholte ein Motorrad, das in Gegenrichtung unterwegs war, mehrere Fahrzeuge und nutze dabei die Gegenfahrbahn. Die Kolonne in Richtung Übach-Palenberg musste auf Grund des riskanten Überholmanövers stark abbremsen. Hierbei kam es zwischen zwei Fahrzeugen zu einem Auffahrunfall. Das Motorrad setzte seine Fahrt in Richtung Alsdorf fort. Das Krad soll älter und rot, von einem Zeugen sogar als rosarot beschrieben, gewesen sein. Der Fahrer oder die Fahrerin trug einen Helm mit Plüschbezug in ähnlicher Farbe und angenähte Ohren. Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell