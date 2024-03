POL-HS: Polizeibericht Nr. 69 vom 09.03.2024

Waldfeucht-Selsten / Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Kurz nach Mitternacht gelangten unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag (8. März) auf den Hof eines an der Landstraße gelegenen Betriebes, drangen in ein dort abgestelltes Wohnmobil ein und versuchten, es zu entwenden. Ein Zeuge beobachtete zuvor drei Personen, die mit einem Pkw Audi anreisten. Zwei Personen betraten den Hof und machten sich am Wohnmobil zu schaffen. ...

mehr