Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchte Fahrzeugdiebstähle

Zeugensuche

Waldfeucht-Selsten / Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Kurz nach Mitternacht gelangten unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag (8. März) auf den Hof eines an der Landstraße gelegenen Betriebes, drangen in ein dort abgestelltes Wohnmobil ein und versuchten, es zu entwenden. Ein Zeuge beobachtete zuvor drei Personen, die mit einem Pkw Audi anreisten. Zwei Personen betraten den Hof und machten sich am Wohnmobil zu schaffen. Der Fahrer blieb auf der Straße. Nachdem die Täter sich möglicherweise entdeckt fühlten, flüchteten sie mit dem Audi. Gegen 00.40 Uhr tauchten vermutlich dieselben Täter mit ihrem Fahrzeug in der Ardennenstraße im Geilenkirchener Stadtteil Bauchem auf. Ein Anwohner wurde auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er einen Audi, in dem zwei vermummte Personen saßen. Neben einem Transportfahrzeug, welches am Fahrbahnrand abgestellt war, befanden sich zwei weitere Vermummte, die gerade eine Scheibe am Transporter eingeschlagen hatten. Als der Anwohner auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Unbekannten mit dem Audi in Richtung Flandernstraße. Die beiden männlichen Personen, die am Transporter agierten, waren zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und hatten eine dunkle Hautfarbe. Sie waren zudem dunkel gekleidet, trugen Basecaps und hatten Tücher vor ihren Gesichtern. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

