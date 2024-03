Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei ältere Frauen im Discounter bestohlen

Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Gleich zwei älteren Frauen stahlen Unbekannte während ihres Einkaufs in einem Discountermarkt in der Weilerstraße die Geldbörsen. Die beiden Wassenbergerinnen waren unabhängig voneinander beim Einkauf. Auf vorliegenden Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, wie am Mittwoch (6. März) zwischen 13 Uhr und 13.15 Uhr jeweils zwei männliche Personen die Geldbörsen der Seniorinnen stahlen. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, wird nun noch von der Kriminalpolizei überprüft. Die Täter wirkten südländisch, waren zwischen 165 und 180 Zentimeter groß und dunkel bekleidet. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Discountermarkt gemacht? Wem sind die beschriebenen Männer aufgefallen? Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

