Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Junge Männer schlagen auf Mann ein

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Mittwochabend (6. März) hielt sich ein älterer Mann gegen 23 Uhr im Naherholungsgebiet auf. Dort kamen zwei bislang unbekannte männliche Personen auf ihn zu. Einer von ihnen schlug sofort auf den Mann ein. Die zweite Person zerschlug eine Flasche und bedrohte den Übach-Palenberger mit dem Flaschenstumpf. Der 67-Jährige flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung In der Schley und klingelte an einem Haus, um Hilfe zu bekommen. Die Täter verfolgten den Mann, zogen ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Beide Täter waren etwa 15 bis 17 Jahre alt und zirka 165 bis 170 Zentimeter groß. Sie trugen schwarze Kapuzenpullover, dunkle Hosen und hatten schwarze Schals über ihre Gesichter gezogen. Wer hat zur Zeit der Übergabe im Bereich des Naherholungsgebiets und der Straße In der Schley verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell