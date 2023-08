Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht - Schmuck aus Rucksack entwendet

Jena (ots)

Am Freitag, den 04.08.2023 entlud eine 69-Jährige gegen 18:20 Uhr ihr Fahrzeug und stellte hierzu den mitgeführten Rucksack in der Kastanienstraße, Höhe der Hausnummer 20 auf dem Gehweg ab. Kurze Zeit später stellte die Geschädigte den Verlust ihres Rucksacks fest. Als eine unabhängige Zeugin die Kastanienstraße entlang lief, stellte diese eine weibliche unbekannte Person an dem Rucksack fest. Nachdem die Zeugin die unbekannte weibliche Person in Bezug auf den Rucksack ansprach, flüchtete diese in Richtung Erlanger Allee. Die Zeugin konnte den Rucksack an die Eigentümerin zurückgeben, jedoch fehlte nun nach Prüfung Schmuck in Höhe eines mittleren 4-stelligen Geldbetrages aus diesem. Eine Suche nach der unbekannten weiblichen Person, welche nur vage beschrieben werden konnte, verlief ergebnislos. Daher werden Zeugen gesucht, welche Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Jena unter der öffentlichen Einwahl 03641-810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Angabe des Aktenzeichens 0202678/2023 entgegen.

