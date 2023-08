LPI-J: Jugendlicher Mopedfahrer ohne Führerschein

Zöllnitz (ots) - Zwischen Donnerstag und Freitag beschädigte ein bislang Unbekannter insgesamt fünf Hydraulikleitungen an einem Bagger in der Gerhard-Ost- Straße in Zöllnitz. An dem auf einem Baugelände abgestellten Baufahrzeug entstand so ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die ermittelnde Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 - 640 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

