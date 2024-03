POL-HS: Neues Maskottchen für die Kreispolizeibehörde Heinsberg

Erkelenz (ots) - In der Goswinstraße entwendeten Diebe in der Nacht auf Mittwoch (6. März) zwischen 00.30 Uhr und 06.10 Uhr einen grauen Ford Kuga mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-). Der Wagen stand in der Einfahrt eines Hauses. Im Bereich Goswinstraße / Flachsbleiche wurde an einem weiteren Ford Kuga vermutlich in derselben Nacht eine Scheibe eingeschlagen. Ob die Taten in Zusammenhang stehen prüft nun die Kriminalpolizei, die bereits erste Ermittlungen aufgenommen hat. ...

mehr