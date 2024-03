Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 70 vom 10.03.2024

Straftaten

Heinsberg-Oberbruch - Einbruch in Verbrauchermarkt

Zwischen 01.30 Uhr und 01.50 Uhr des 09.03.2024 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem an der Boos-Fremery-Straße gelegenen Verbrauchermarkt. Dabei hatten die Einbrecher es offenbar auf Tabakwaren abgesehen. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sicherte Spuren am Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden. Außerdem können Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben werden oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Heinsberg - Betriebslager gewaltsam geöffnet

Ein an der Industriestraße gelegenes Betriebslager wurde durch unbekannte Täter in der Nacht vom 08.03.2024 auf den 09.03.2024 heimgesucht. Dazu wurde ein rückwärtiges Zaunelement aufgebrochen und so das Gelände betreten. Zum Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Heinsberg - Kraftrad gestohlen

Ein in einer Hauseinfahrt an der Geilenkirchener Straße verschlossen abgestelltes Krad der Marke Peugeot in weißer Farbe wurde entwendet. Die Tat geschah zwischen dem 08.03.2024, 18.00 Uhr und dem 09.03.2024, 13.00 Uhr. Hinweise liegen noch nicht vor.

Heinsberg-Laffeld - Radlader entwendet

In der Nacht vom 08.03.2024 zum 09.03.2024 wurde zwischen 21.00 Uhr und 06.15 Uhr vom Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Maarstraße ein Radlader entwendet. Der Radlader des Typs JCB wurde nach ersten Erkenntnissen über den freien Feldbereich weggefahren. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden. Außerdem können Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben werden oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Heinsberg-Eschweiler - Scheiben eingeschlagen

An einer an der Erlenbacher Straße gelegenen frei zugänglich Lagerhalle wurden durch Unbekannte mehrere Scheiben eingeschlagen. Ebenso wurde dabei die Scheibe eines in der Halle befindlichen Pkw zerbrochen. Täterhinweise liegen noch nicht vor. Die Tatzeit war die Nacht vom 08.03.2024 auf den 09.03.2024.

Gangelt-Mindergangelt - Kleinauto entwendet

Ein auf dem Parkplatz des an der Schinvelder Straße gelegenen Wildparks abgestelltes weißes Kleinauto der Marke Aixam wurde am 09.03.2024 zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

Gangelt - Radfahrer wird im Naturschutzgebiet angegriffen und verletzt

Gegen 18.50 Uhr des 09.03.2024 befand sich ein 37 Jahre alter Gangelter mit seinem Fahrrad auf dem Rodebachweg. Dort wurde er vom Sozius eines folgenden Kleinkraftrades wegen seiner langsamen Fahrweise angesprochen und unmittelbar ins Gesicht geschlagen. Ebenso schlug sodann der Fahrer des Krades auf den Radfahrer ein. Beide Täter warfen dann dass Rad des Geschädigten über einen Zaun und bedrohten diesen zudem mit einem gefährlichen Gegenstand. Anschließend flüchteten die männlichen Täter in Richtung Gangelt. Der Radfahrer konnte anschließend die Polizei rufen. Er wurde verletzt und begibt sich in ärztliche Behandlung. Der Fahrer des Krades war etwa 185 cm groß; der Sozius mit 170 cm bis 175 cm etwas kleiner. Beide waren dunkel gekleidet, sprachen Hochdeutsch ohne Akzent und waren hellhäutig. Das Kleinkraftrad sei grau oder silberfarben gewesen und habe eine Städtekennung aus Geilenkirchen (GK - ...) gehabt.

Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden. Außerdem können Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben werden oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Selfkant-Hillensberg - Drei Pedelec entwendet

Aus dem Garten und der Scheune eines Einfamilienhauses an der Bergstraße wurden in der Nacht vom 08.03.2024 auf den 09.03.2024 insgesamt drei Pedelec entwendet. Unbekannte Täter gelangten trotz der Umzäunung auf unbekannte Weise auf das Grundstück und stahlen zwei Räder aus dem Garten und ein Rad aus der unverschlossenen Scheune.

Übach-Palenberg - Einbruch in Gymnasium

Auf noch unbekannte Weise verschafften sich Täter Zugang zum Werkstattraum des Gymnasiums an der Comeniusstraße. Umfang und Wert des gestohlenen Werkzeugs wird derzeit noch ermittelt. Die Tat wird eingegrenzt auf den Zeitraum vom 08.03.2024, 11.00 Uhr und dem 09.03.2024, 00.20 Uhr. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Wegberg-Wildenrath - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter drangen am Nachmittag des 09.03.2024 zwischen 15.00 Uhr und 19.20 Uhr in ein Wohnhaus an der Heinsberger Straße ein. Dazu wurde die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt und anschließend das Haus durchsucht. Aus dem Haus wurden Münzen entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

