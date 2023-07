Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunkener Mann bringt Zug zum Stillstand, nachdem er in den falschen Zug eingestiegen war

Kirchen (Sieg) (ots)

Die Polizei Betzdorf wurde am 17.07.2023 um 21:29 Uhr zunächst über eine auf den Bahngleisen befindliche Person informiert, dies stellte sich jedoch nach direkter Rücksprache mit dem Fahrdienstleiter der Bahn anders dar. Demnach habe ein Fahrgast des RE9 auf der Fahrtstrecke zwischen Betzdorf und Kirchen (Sieg) die Notbremse betätigt, nachdem er feststellte, dass er den falschen Zug bestiegen habe. Da der stark alkoholisierte Mann bereits am früheren Abend im Bereich des Struthof in Betzdorf dahingehend aufgefallen war, dass er an der Lichtzeichenanlage wartende Fahrzeugführer nach Feuer fragte und in diesem Zusammenhang selbst Opfer einer Körperverletzung wurde, wurde er durch die eingesetzten Polizeibeamten aufgrund selbstgefährdenden Verhaltens in Gewahrsam genommen.

