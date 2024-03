POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Am Samstag (9. März) ereignete sich gegen 15.40 Uhr auf der B 57 ein Auffahrunfall. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer oder die Fahrerin eines Motorrads gesucht. Mehrere Kfz waren zur Tatzeit auf der B 57 aus Richtung Alsdorf kommend in Fahrtrichtung Übach-Palenberg unterwegs. Zur gleichen Zeit überholte ein Motorrad, das in Gegenrichtung unterwegs war, mehrere Fahrzeuge und nutze ...

