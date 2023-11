Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1319) Brand in holzverarbeitenden Betrieb

Markt Bibart (ots)

Am Samstagabend (11.11.2023) brach in einem holzverarbeitenden Betrieb in Markt Bibart (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein größeres Feuer aus. Es entstand hoher Sachschaden.

Der Brand brach gegen 17:30 Uhr in dem Betrieb aus und griff schnell auf ein neben dem Fertigungsgebäude stehendes Silo über. In dem Silo werden Holzspäne gelagert, welche in Brand gerieten. Die Werksfeuerwehr konnte mit Unterstützung zahlreicher umliegender freiwilliger Wehren den Brand unter Kontrolle bringen. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich jedoch extrem umfangreich und dauerten bis in die Sonntagmorgenstunden (12.11.2023) an. Verletzte wurde niemand.

Was genau den Brand ausgelöst hat ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei. Der Sachschaden wird im hohen sechsstelligen Bereich vermutet.

Erstellt durch: Marc Siegl

