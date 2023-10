Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Betrunken Unfall verursacht

Am Samstag prallte ein Fahrer eines dreirädrigen Motorrades in Giengen an der Brenz gegen ein geparktes Auto.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.35 Uhr in der Memminger Straße. Der 71-jährige Fahrer des Kleinkraftrades war in Richtung Hohenmemmingen unterwegs. Er wollte nach rechts in die Allewinder Straße abbiegen. Dabei war er wohl zu schnell und verlor die Kontrolle über sein Dreirad. Das kippte auf die linke Seite und krachte in einen geparkten Nissan. Der wurde an der Stoßstange beschädigt. Wie die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte, stand der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol. Das bestätigte der Alkomattest. Der Mann hatte reichlich intus und musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Nach ambulanter Behandlung konnte der Senior die Klinik wieder verlassen. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf rund 2.500 Euro. Auf den 71-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

