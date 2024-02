POL-PPRP: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am frühen Montagmorgen (19.02.2024) beobachteten Mitarbeitende eines Sicherheitsdienstes zwei Personen, die versuchten, auf einem Betriebsgelände in der Hauptstraße, Kupferkabel zu entwenden. Als sie die Mitarbeitenden bemerkten, flüchteten die Personen in einem weißen Transporter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per ...

