Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sexualdelikt - Zeugen gesucht

Waldsee (ots)

Am Freitagabend (16.02.2024) war eine 29-Jährige mit der Buslinie 572 aus Speyer kommend nach Waldsee unterwegs. Gegen 20:30 Uhr stieg sie an der Haltestelle Partnerschaftsplatz in der Neuhofener Straße in Waldsee aus. Ein ihr unbekannter Mann, der ebenfalls in dem o.g. Bus mitfuhr, stieg ebenfalls aus. Unmittelbar danach ergriff der Unbekannte die Frau, drückte sie gegen eine Hauswand, küsste sie auf den Mund und berührte sie unsittlich. Der Frau gelang es, sich aus dem Griff zu lösen, und zu einer nahegelegenen Gaststätte zu flüchten. Nach wenigen Minuten begab sie sich wieder auf die Straße, wo sie durch den Mann erneut abgepasst und an der Einmündung zur Akazienstraße wieder gegen eine Hauswand gedrückt, geküsst und unsittlich berührt wurde. Der Unbekannte ließ schließlich von der 29-Jährigen ab und entfernte sich mit seinem schwarz-roten Mountainbike auf der Neuhofener Straße in Richtung Neuhofen. Im Anschluss verständigte die 29-Jährige die Polizei. Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

Die Geschädigte beschrieb den Täter als circa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank und dunkelhäutig. Er trug einen Oberlippen- und Kinnbart, eine schwarze Lederjacke, einen dunkelblauen Pullover, dunkle Jogginghosen und weiße Turnschuhe.

Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle. Wir sind stets für Sie ansprechbar. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie uns zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

