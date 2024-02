POL-PPRP: Diebstahl aus Transporter und Anhänger - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (19.02.2024, 0.34 Uhr) brach ein Brand in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ellerstadter Straße aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen fiel eine Kerze auf ein Bett, welches Feuer fing. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

mehr