Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Johannisstraße verletzte sich eine der Beteiligten. Die 26-jährige Fahrerin wurde noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem Unfall kam es gegen 7:50 Uhr, als ein 51-jähriger Autofahrer von der Stadtmitte in Richtung Mehlingen fuhr. Nach bisherigen Kenntnissen blieb er zunächst vor einem Wohnhaus stehen und fuhr dann rückwärts, um in einer Hofeinfahrt zu parken. Hierbei übersah der Mann den hinter ihm fahrenden VW Up und es kam zur Kollision. Sowohl der VW als auch der Opel Vivaro wurden durch den Unfall beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 5.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell