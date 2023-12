Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe schnappen zu

Kaiserslautern (ots)

Gerade das Gedränge auf Weihnachtsmärkten und bei Einkäufen in der Vorweihnachtszeit wird von Taschendieben gerne genutzt, um Beute zu machen. So gingen bei der Polizei in Kaiserslautern diese Woche zwei Meldungen ein, bei denen Betroffene - wie so oft - erst beim Bezahlen ihrer Ware bemerkten, dass ihnen jemand in die Tasche gegriffen hat.

Zunächst meldete sich eine 59-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Weilerbach. Sie war am Mittwochnachmittag zwischen 16 Uhr und 16:35 Uhr in einem größeren Supermarkt in der Merkurstraße einkaufen. An der Kasse bemerkte die Frau, dass ein Schlüsselmäppchen aus ihrer Handtasche verschwunden war. Darin befanden sich mehrere Bankkarten, der Haustürschlüssel sowie ein hoher zweistelliger Geldbetrag. Die Handtasche trug die 59-Jährige den kompletten Einkauf über fest am Körper. Wer sich daran zu schaffen machte, ist derzeit nicht bekannt.

Am Donnerstagnachmittag zeigte eine 83-jährige Frau aus dem Stadtgebiet einen Taschendiebstahl an. Nach ihren Angaben verbrachte sie den frühen Nachmittag in einem Einkaufzentrum am Fackelrondell. Beim Bummeln stellte die Seniorin dann gegen 14 Uhr fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche war. In dem Geldbeutel waren Ausweispapiere, eine EC-Karte und ein dreistelliger Geldbetrag verstaut. Auch hier gibt es keine Hinweise auf die Täter.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Angaben zu den Langfingern machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

