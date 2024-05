POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Am 21.05.2024 in der Zeit von 11:45 - 12:30 Uhr, parkte ein 44jähriger Fahrer eines Mercedes aus Bad Hersfeld ordnungsgemäß am Straßenrand der Straße Am Brunnen. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld - In der Zeit vom 19.05.2024, 13:30 - 21.05.2024, 16:00 Uhr, parkte eine 72jährige Fahrerin eines Mercedes aus Bad Hersfeld ordnungsgemäß in der Straße Vlämenweg. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ihr Fahrzeug und entfernte sich. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Heringen - Am 21.05.2024, gegen 15:18 Uhr, befuhr ein 88jähriger Fahrer eines Opel Astra aus Heringen die K 4 von Leimbach kommend in Richtung Widdershausen. Ein 34jähriger Fahrer einer Zugmaschine mit landwirtschaftlichem Anhänger aus Willebadessen fuhr in entgegengesetzter Richtung. In einer Rechtskurve auf der engen Kreisstraße kollidierte der Pkw mit der Zugmaschine. Personen wurden nicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Bad Hersfeld - Am 22.05.2024, gegen 11:25 Uhr, befuhren ein 61jähriger Fahrer eines BMW aus Ludwigsau, ein 40jähriger Fahrer eines Skoda aus Burghaun und ein 67jähriger Fahrer eines Mercedes aus Neuenstein die Frankfurter Straße aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda auf dem linken der beiden Geradeausfahrstreifen. Der BMW-Fahrer hielt verkehrsbedingt an, der Fahrer des Skoda stoppte dahinter, jedoch erkannte der Fahrer des Mercedes die spät und fuhr auf, so dass die Fahrzeuge aufeinandergeschoben wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 12750 Euro.

