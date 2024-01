Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Junge Frau raucht entspannt Joint vor Bundespolizeirevier und führt einen Elektroschocker getarnt als Taschenlampe mit sich- Betäubungsmittel und Elektroimpulswaffe durch Bundespolizei sichergestellt-

Hamburg (ots)

Am 21.01.2024 gegen 16.40 Uhr genoss eine junge Frau (w.20) direkt zum Personaleingang vor dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof angelehnt an der Bahnhofsmauer offensichtlich sehr entspannt einen Joint.

"Dabei geriet die deutsche Staatsangehörige in das Visier einer Präsenzstreife der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei. Der Versuch den qualmenden Joint noch zu verstecken scheiterte natürlich..."

Die Heranwachsende wurde dann in das Polizeirevier gebracht. Dort wurden in der Bekleidung drei weitere Tütchen Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

"Bei der Durchsuchung einer mitgeführten Reisetasche entdeckten die eingesetzten Bundespolizisten weiterhin einen sogenannten Elektroschocker (Elektroimpulsgerät) getarnt als Taschenlampe, sowie ein Reizstoffsprühgerät."

"Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen die Beschuldigte aus Niedersachsen (Landkreis Oldenburg) wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz) eingeleitet."

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen konnte die 20-Jährige das Bundespolizeirevier ohne Betäubungsmittel und Waffen wieder verlassen.

Hinweis: Die Beschuldigte machte gegenüber den eingesetzten Bundespolizisten keine Angaben zum Verwendungszweck des mitgeführten Elektroschockers.

Zuständigkeitshalber erfolgt die weitere Sachbearbeitung durch das LKA der Hamburger Polizei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell