Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Pfefferspray verletzt

Kaiserslautern (ots)

Einer Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses der Straße "An der Emilsruhe" wurde am Mittwochnachmittag übel mitgespielt. Was war passiert? Nachdem es an der Wohnung der 41-Jährigen geklingelt hatte, öffnete sie die Tür. Unmittelbar musste sie anfangen zu husten. Der Grund hierfür: Jemand hatte zuvor vermutlich Pfefferspray gegen die Eingangstür gesprüht und sich danach direkt aus dem Staub gemacht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150, bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa.

