Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Spiegel beschädigt? - Zeugen gesucht

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Bäckereibesuch in der Hauptstraße endete für einen 60-Jährigen am vergangenen Mittwoch, 17. April, gegen 7 Uhr morgens anders als erwartet. Während der Mann dabei war, seine Brötchen zu bestellen, kam ein Zeuge in den Laden und teilte ihm mit, dass gerade jemand gegen den Außenspiegel seines geparkten Wagens gefahren und danach einfach abgehauen sei. Der Unglücksrabe fand seinen Opel Movano wie beschrieben vor. Der Außenspiegel an der Fahrerseite war nach vorne geklappt und komplett zerstört. Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Unfalls gegenüber der Bäckerei am Straßenrand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. Vor allem wird der Mann, der den 60-Jährigen in der Bäckerei angesprochen hatte, gesucht, da er den Unfall beobachtet hatte und dementsprechend sachdienliche Hinweise geben kann. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |kfa

