Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebesgut aufgefunden - Wer hat die Schubkarren abgestellt?

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen verdächtigen Fund machten am Mittwochvormittag zwei Mitarbeiter der Verbandsgemeinde. Auf dem Gelände eines Photovoltaik-Parks standen mehrere Schubkarren. Darauf lagen gefüllte Säcke. Als die Angestellten genauer nachsahen, konnten sie Metallgranulat in den Säcken feststellen. Ermittlungen der alarmierten Polizeistreife ergaben, dass es sich bei dem Fund um Diebesgut handelt. Den Recherchen nach, war Tatort des entsprechenden Einbruchs am Wochenende des 13. Aprils eine Firma in der Junkers Straße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5738962). Den Inhalt der Säcke konnten die Beamten der betroffenen Firma wieder zurückgeben. Die Ermittlungen zu dem Einbruch laufen weiterhin. Zeugen, denen Personen mit den Schubkarren aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

