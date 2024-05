Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Ein Tatverdächtiger festgenommen

UPDATE: Brand in Doppelhaushälfte

Pkw zerkratzt

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Poppenhausen. Nachdem am Sonntagabend (19.05.) in der Straße "Steinwand" im Ortsteil Steinwand zwei Einbrüche gemeldet worden waren, nahmen Beamte der Polizeistation Hilders noch am späten Abend einen 42-jährigen Tatverdächtigen fest.

Eine Anwohnerin wurde auf Aufbruchsspuren an einem Nachbarhaus aufmerksam und informierte gegen 18.30 Uhr die Polizei. Für die Beamten stellte sich kurze Zeit später vor Ort heraus, dass in zwei Wohnhäuser eingebrochen worden war. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen nahm eine Streife der Polizeistation Hilders, gegen 23.45 Uhr, einen 22-jährigen Tatverdächtigen in einem Nebengebäude fest. Sie fanden bei dem Mann Einbruchswerkzeuge und Gegenstände auf, die vermutlich aus Einbrüchen stammen.

Darunter befindet sich ein weißes Pedelec des Herstellers HIMO, Modell C20, im Wert von rund 700 Euro (Foto im Anhang). Wer Hinweise zum Eigentümer geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Der 22-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls verantworten.

Fulda. Am Donnerstagnachmittag (24.05.) kam es in der Marianne-Werefkin-Straße zum Brand eines Einfamilienhauses bei dem eine Person leicht verletzt wurde, wir berichteten.

Als die Einsatzkräfte gegen 16 Uhr vor Ort eintrafen, standen Teile des Erdgeschosses in Flammen. Die beiden Bewohner hatten sich bereits eigenständig aus dem Haus begeben. Eine Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden.

Neue Erkenntnisse zur Brandursache

Die Kriminalpolizei in Fulda führt die entsprechenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang wurde der Brandort vorläufig beschlagnahmt. Die Brandursachenermittlungen vor Ort sind inzwischen abgeschlossen. Dabei haben sich Anhaltspunkte auf fahrlässige Brandstiftung ergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Pkw zerkratzt

Fulda. In der Straße "Am Kleegarten" beschädigten Unbekannte am Sonntagabend (26.05.), gegen 20 Uhr, einen blauen VW Golf. Das Auto, dessen Lack im Bereich der Fahrertür verkratzt wurde, stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Künzell. In der Heidelsteinstraße im Ortsteil Dirlos brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (26.05.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und hinterließen rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell