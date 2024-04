Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht: Mercedes im vorderen Fahrzeugbereich beschädigt

Emmerich am Rhein - Elten (ots)

Am Montag (1. April 2024) kam es zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr an der Klosterstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbandrand abgestellter Mercedes vom Typ W123D wurde dabei im vorderen Bereich der Fahrerseite beschädigt. Ein Zeuge informierte den 84-jährigen Halter des Wagens über die Beschädigungen, welcher die Polizei verständigte. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell