Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Geparkter Audi A3 beschädigt

Geldern (ots)

Am Donnerstag (28. März 2024) gegen 20:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf einem kleinen Parkplatz am Südwall in Höhe der Südgasse einen rückwärts eingeparkten Audi A3. Der unbekannte Fahrer rangierte zwischen den zwei parallel angeordneten Parkreihen und touchierte mit dem Heck den Frontbereich des Audis. Anschließend verließ er den Parkplatz in unbekannte Richtung.

Eine Zeugin konnte den Fahrer folgendermaßen beschreiben: -männlich -ca. 50-60 Jahre alt -kräftige Statur -graue Haare -grauer Dreitagebart mit längeren Haaren -Bekleidung: schwarze Oberbekleidung

Bei dem Auto soll es sich um einen grauen Kombi gehandelt haben. Zum Kennzeichen kann gesagt werden, dass nach der Städtekennung aus Geldern (GEL) oder Kleve (KLE) die Buchstabenkombination QO folgte. Anschließend soll in der Ziffernkombination eine 5 und 6 vertreten gewesen sein. Genaueres kann nicht gesagt werden.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

