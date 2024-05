Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerdiebstahl - Mehrere Kennzeichen gestohlen - Festnahme nach Einbrüchen in gewerbliche Objekte - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rollerdiebstahl

Philippsthal. Einen schwarz-roten Motorroller des Hersteller Kwang Yang im Wert von circa 350 Euro stahlen Unbekannte zwischen Dienstag (21.05.) und Samstag (25.05.). Zur Tatzeit stand das Zweirad mit dem Kennzeichen 740 NGP auf einem Parkplatz an der L3172 zwischen Heimboldshausen und Harnrode. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Kennzeichen gestohlen

Bebra. Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende die Kennzeichen von insgesamt fünf Pkw.

Zwischen Samstagnachmittag (25.05.) und Sonntagmittag (26.05.) stahlen die Täter jeweils das hintere amtliche Kennzeichen HEF-RM 601 eines braunen Opel Corsa sowie WZ-WH 30 eines schwarzen Audi A4 Avant. Beide Fahrzeuge standen im Tatzeitraum auf einem Parkplatz eines Schrebergartenvereins in der Straße "Im Bilder".

Im gleichen Tatzeitraum wurde auch das hintere amtliche Nummernschild HEF-S 882 eines schwarzen VW Sharan auf einem Parkplatz in der Straße "Am Sportplatz" entwendet. Zwischen Mittwoch (22.05.) und Sonntag (26.05.) wurde in der gleichen Straße - auf einem Parkplatz gegenüber den Hausnummern 14 bis 16 - zudem das hintere amtliche Kennzeichen ROF-ES 99 eines schwarzen Citroen zum Ziel unbekannter Täter.

Weiterhin stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen ROF-DG 88 eines schwarzen Ford Focus. Zur Tatzeit, zwischen Freitagabend (26.04.) und Sonntagabend (26.05.), stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße "Bei der Laupfütze".

Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Festnahme nach Einbrüchen in gewerbliche Objekte

Bad Hersfeld. Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld nahmen nach mehreren Einbrüchen am Mittwochmorgen (22.05.) zwei tatverdächtige Männer in einem gewerblichen Gebäude fest.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 4.15 Uhr eine zerbrochene Scheibe an einem Geschäftsgebäude in der Wilhelm-Wever-Straße festgestellt und daraufhin die Polizei informiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen konnten sie in den mittlerweile durchwühlten Büroräumen zwei Männer im Alter von 37 und 26 Jahren antreffen und widerstandslos festnehmen.

Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise darauf, dass die beiden Festgenommenen kurz zuvor in ein weiteres Bürogebäude in der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen waren. Vor Ort konnten die Polizisten abermals ein eingeschlagenes Fenster sowie durchwühlte Räumlichkeiten vorfinden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld dauern an.

Die beiden Männer wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahl in zwei gewerbliche Objekte verantworten.

An beiden Tatorten war Gesamtsachschaden von circa 1.000 Euro entstanden.

Kennzeichendiebstahl

Bebra. Die beiden amtlichen Kennzeichen ROF-EB 60 eines grauen Daimlerchrysler stahlen Unbekannte zwischen dem 26. April und dem 26. Mai. Im Tatzeitraum war das Auto auf einem Parkplatz in der Pfarrstraße abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell