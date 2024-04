POL-F: 240421 - 0415 Frankfurt - Harheim: Männliche Wasserleiche aufgefunden

Frankfurt (ots) - (yi) Am Samstag (20. April 2024) kam es in einem Gebäude in der Leonhard-Heißwolf-Straße zu einem Brand. Verletzt wurde keiner. Gegen 11:30 Uhr löste die Brandanlage aus. Die Feuerwehr der Stadt Frankfurt teilte den Wohnungsbrand im Erdgeschoss mit. Der Brand konnte durch die Feuerwehr lokalisiert und gelöscht werden. Beim Eindringen der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen in den ...

mehr