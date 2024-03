POL-MG: Drohung gegen Schule - Polizei bewertet Droh-Mail als nicht ernst zu nehmen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben zwischen Freitag, 15. März, und Montag, 18. März, einen Peugeot (Boxer/ Y) an der Bahnstraße gestohlen. In dem Firmenfahrzeug befand sich außerdem Werkzeug. Nach bisherigem Ermittlungsstand parkte ein Mitarbeiter der Firma das Fahrzeug am Freitag gegen 14 Uhr. Als er am Montagmorgen gegen 7 Uhr zu dem Transporter zurückkehrte, stand der Peugeot nicht mehr auf seinem Platz. ...

