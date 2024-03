Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Peugeot Transporter im Stadtteil Westend entwendet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitag, 15. März, und Montag, 18. März, einen Peugeot (Boxer/ Y) an der Bahnstraße gestohlen. In dem Firmenfahrzeug befand sich außerdem Werkzeug. Nach bisherigem Ermittlungsstand parkte ein Mitarbeiter der Firma das Fahrzeug am Freitag gegen 14 Uhr. Als er am Montagmorgen gegen 7 Uhr zu dem Transporter zurückkehrte, stand der Peugeot nicht mehr auf seinem Platz.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell