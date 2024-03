Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Skateboard-Fahrer raubt 59-Jährigem Portemonnaie

Mönchengladbach (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag, 17. März, einen 59-jährigen Mann in einer Gasse in Eicken leicht verletzt und sein Portemonnaie geraubt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt sich der 59-Jährige, der auf einen Rollator als Gehilfe angewiesen ist, zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr in einer Gasse zwischen Thüringer Straße und Eickener Straße / Schwogenstraße auf. Dort sei ein Skatebordfahrer auf ihn zugekommen und absichtlich gegen ihn gefahren. Durch den Aufprall sei er dann seitlich gegen eine Mauer gestürzt und der Unbekannte habe dabei an seiner Kleidung gezerrt. Unmittelbar danach sei der Mann auf dem Skateboard weggefahren und er habe bemerkt, dass ihm das Portemonnaie aus der Jacke entwendet wurde. Bei dem Sturz erlitt der 59-Jährige leichte Verletzungen.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 25 und 30 Jahre alt und circa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß. Er hat sehr kurze blonde Haare und auf der linken Halsseite war ein Tattoo in Form eines blauen oder schwarzen Cannabis-Blatts erkennbar. Zur Tatzeit trug er eine hellgraue Jogginghose und einen mittelblauen Pullover ohne Kapuze mit weißer Schrift. Außerdem hatte er weiße Nike-Schuhe an. Zusätzlich hatte er einen schwarzen Rucksack von Borussia Mönchengladbach dabei. Das Skateboard war in einer Neonfarbe lackiert.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

