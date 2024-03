LPI-NDH: Zeugenaufruf: Fahrräder und Rahmen sichergestellt - Wer erkennt sein Fahrrad?

Nordhausen (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am Montag in einem Klassenraum der Regelschule Am Salzagraben zu einem Brand. Mehrere hundert Schüler, ebenso wie die Lehrkräfte, mussten das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Ursache des Brandes. Ersten Erkenntnissen zufolge beläuft sich die Schadenshöhe auf mehrere tausend Euro. Aufgrund des Brandfalls wurde der Schulbetrieb für den heutigen Tag eingestellt. ...

mehr