POL-MG: 17-Jähriger widersetzt sich Polizeimaßnahmen bei Verkehrskontrolle

Mönchengladbach (ots) - Ein Unbekannter hat am Sonntag, 17. März, einen 59-jährigen Mann in einer Gasse in Eicken leicht verletzt und sein Portemonnaie geraubt. Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt sich der 59-Jährige, der auf einen Rollator als Gehilfe angewiesen ist, zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr in einer Gasse zwischen Thüringer Straße und Eickener Straße / Schwogenstraße auf. Dort sei ein Skatebordfahrer auf ...

