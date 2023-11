LPI-SLF: Diebstahl aus Apotheke - Zeugen gesucht!

Neustadt an der Orla (ots) - Am Samstag, den 18.11.2023 gegen 10:15 Uhr wurde in Neustadt/Orla im Aldi (Triptiser Straße) einer älteren Dame durch einen unbekannten Täter die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Wie später bekannt wurde, hob der unbekannte Täter anschließend um 10:26 Uhr in der Sparkassenfiliale am Markt in Neustadt/Orla mit der EC-Karte 1000,- EUR vom Konto der Geschädigten ab. Gegen 15:15 ...

