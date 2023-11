Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geldbörse gestohlen - Bargeld abgehoben

Neustadt an der Orla (ots)

Am Samstag, den 18.11.2023 gegen 10:15 Uhr wurde in Neustadt/Orla im Aldi (Triptiser Straße) einer älteren Dame durch einen unbekannten Täter die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Wie später bekannt wurde, hob der unbekannte Täter anschließend um 10:26 Uhr in der Sparkassenfiliale am Markt in Neustadt/Orla mit der EC-Karte 1000,- EUR vom Konto der Geschädigten ab. Gegen 15:15 Uhr meldete ein Zeuge, dass er im Bereich der Schlossgasse die Geldbörse der Geschädigten gefunden habe. So konnten der Geschädigten zumindest wichtige Dokumente wieder ausgehändigt werden. Die EC-Karte und das Bargeld wurden vermutlich durch den Täter einbehalten. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Schleiz Zeugen, welche Angaben zum Diebstahl im Aldi (10:15 Uhr) oder zu einer verdächtigen Person in der Sparkasse am Markt (10:26 Uhr) machen können, sich dringend zu melden. Weiterhin ergeht nochmals der dringende Hinweis, insbesondere in Einkaufsmärkten und auf den bevorstehenden Weihnachtsmärkten auf Taschen und Geldbörsen zu achten und diese verschlossen zu tragen. Außerdem sollten keinesfalls Zugangsdaten oder PIN-Codes mitgeführt werden.

