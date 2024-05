Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am 23.05.2024, 17:50 Uhr, befuhr ein 20jähriger Fahrer eines Audi A3 die Dippelstraße in Richtung Reichsstraße. Ein 67jähriger Fahrer eines Wohnmobils aus Schleiz fuhr in gleicher Fahrtrichtung vor ihm. Unmittelbar nach dem Abzweig zur Benno-Schilde-Straße mußte der Fahrer des Wohnmobils verkehrsbedingt anhalten. Der Audifahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Sein Fahrzeug war im vorderen Bereich so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 7000 Euro.

Bad Hersfeld - Am 24.05.2024, zwischen 17:50 - 23:10 Uhr, parkte ein 72jähriger Fahrer eines Ford Mondeo aus Neuenstein ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand der Dudenstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, war die rechte Fahrzeugseite von der B-Säule beginnend bis zur vorderen Stoßstange auf einer Höhe von 30 - 105 cm erheblich zerkratzt und teilweise eingedrückt. Reifen, Felge und Außenspiegel waren ebenfalls beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld - In der Zeit vom 24.05.2024, 14:00 Uhr - 25.05.2024, 11:30 Uhr, parkte eine 28jährige Fahrerin eines Kia aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz der Fa. Libri in der Europaallee. Später stellte sie Kratzer am Kotflügel und der Tür hinten rechts fest. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hesse

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

